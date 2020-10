Bayern de Munique anuncia a contratação de Marc Roca

Marc Roca é o novo jogador do Bayern de Munique. O clube alemão oficializou neste domingo a contratação do meio-campista, que chega procedente do Espanyol.

O jovem destaque da base da seleção espanhola assinou contrato válido até 2025 após ter sua transferência acertada com o valor fixo de 15 milhões de euros mais variáveis.

Esta é uma aposta importante para o futuro do Bayern, que precisava de contratações depois de um mercado em que quase rendeu teve caras novas. E ainda mais para o meio de campo, desfalcado desde a ida de Thiago Alcântara ao Liverpool.

O jogador de 23 anos deixa o Espanyol com 121 jogos disputados pelo time catalão, nos quais marcou três gols e deu seis assistências. Desde sua aparição na elite do futebol espanhol, Marc Roca entrou no radar de clubes como Atlético de Madrid, Sheffield United e Burnley.