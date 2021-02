Bayern começa o Mundial com voo atrasado e jogadores presos no avião

O Bayern de Munique teve uma madrugada desgastante neste sábado (06). A ideia era embarcar rumo ao Qatar, para a disputa do Mundial de Clubes, às 23h15 (horário local). Contudo, o voo acabou atrasando mais de sete horas e a delegação dos bávaros teve que passar a noite presa dentro do avião até finalmente ser liberada para decolar.

O Bayern entrou em campo nesta sexta-feira (05) para sua última partida antes do Mundial de Clubes da Fifa, contra o Hertha Berlin, na capital da Alemanha. Dentro de campo, tudo normal: vitória de 1 a 0 para o time de Hansi Flick, que lidera a Bundesliga com dez pontos de vantagem para o RB Leipzig, segundo colocado.

Então, a programação era sair de Berlin algumas horas depois da partida, para seguir viagem rumo ao Qatar, onde o Bayern estreia na semifinal do Mundial, contra o Al Ahly, na próxima segunda-feira (08).

O voo estava marcado para às 23h15 (horário local), mas acabou atrasando cerca de 45 minutos. O problema é que, na capital alemã, não são permitidos voos entre meia-noite e cinco horas da manhã, para preservar as pessoas que vivem próximas ao aeroporto, por conta do barulho dos aviões.

Com isso, a aeronave teria que obter uma autorização especial do governo local para decolar de madrugada, o que acabou não acontecendo. Como resultado, a delegação do Bayern teve que passar a madrugada dentro do avião até poder seguir viagem, o que só aconteceu às 7h da manhã. De quebra, o voo que seria direto até Doha, no Qatar, teve que fazer uma escala em Munique para uma troca de tripulação, devido ao longo atraso.

"Nós nos sentimos totalmente enganados pelas autoridades responsáveis ​​pela política de Brandemburgo. Os responsáveis ​​nem mesmo sabem o que fizeram com nossa equipe”, disse Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern, ao jornal alemão 'Bild'.

De qualquer forma, o Bayern estreia no Mundial de Clubes nesta segunda (08), diante do Al Ahly, do Egito, que chega na semifinal após eliminar o Al Duhail, do brasileiro Dudu. O vencedor do duelo passa para a grande final, que será disputada no dia 11 deste mês.