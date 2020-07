Bayern de Munique confirma que Thiago Alcântara não seguirá no clube

O meio campista Thiago Alcântara não deve seguir no Bayern de Munique e a diretoria do clube bávaro já assume que perderá o jogador. Com contrato até junho de 2021, o espanhol não renovou o vínculo, visando uma transferência para o Liverpool.

Desde o retorno do futebol na Alemanha e na Inglaterra, Thiago é cogitado como um possível reforço para o meio de campo de Jürgen Klopp, que já declarou ser fã do jogador. O jogador, por sua vez, declarou ao clube que vai buscar um novo destino.

"Thiago já disse que não quer prorrogar o contrato e que buscará transferência este ano", disse Karl Heinz Rummenigge, diretor do Bayern. O Liverpool deve desembolsar cerca de 25 milhões de euros (R$ 153 milhões) para tirar o espanhol do clube bávaro.

Outro jogador que deve deixar o clube é David Alaba, lateral que se tornou zagueiro. "Com Alaba, temos que esperar para ver o que vai acontece", confirmou Rummenigge. Assim como Thiago, o contrato do austríaco termina no fim da próxima temporada.

Porém, o diretor afirmou que os dois jogadores estarão com o elenco bávaro na disputa da Liga dos Campeões, em agosto. "Se passarmos [contra o Chelsea], disputarão a fase final conosco em Lisboa. Depois, veremos".