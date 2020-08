Bayern de Munique conquista sua sexta Champions League

Dois dos grandes favoritos da Champions League se encontraram em um Estádio da Luz com arquibancadas vazias para disputar o troféu mais desejado em meio a uma temporada atípica. Apesar de os principais craques terem atuação mais discreta do que nas fases anteriores, o jogo teve momentos de intensidade dignos de uma grande final.

Com atuação muito segura, o time de treinado por Hans-Dieter Flick conseguiu ter a posse de bola e parar o trio de ataque formado por Neymar, Mbappé e Di María. Essa foi a fórmula para garantir o sexto título do gigante de Munique.

Nos minutos iniciais, o Bayern já apresentou a postura que manteria até o apito final. A marcação alta complicaria a saída de jogo do PSG e faria os franceses rifarem a bola com chutes para o campo adversário, dando a chance para os alemães ditarem o ritmo da partida.

Apesar de a estratégia funcionar, o time de Thomas Tuchel conseguiu criar três boas chances antes de voltar ao vestiário. A melhor oportunidade aconteceu com Neymar recebendo de Mbappé na cara do gol e exigindo uma defesa salvadora de Neuer aos 17 minutos.

Finalizações de Ander Herrera e Di María também levariam perigo, mas os campeões da Bundesliga também fariam Keylor Navas correr risco real no primeiro tempo.

A melhor chance teve Lewandowski acertando a trave do PSG aos 21 minutos após receber no meio da área, girar e finalizar. O polonês ainda exigiu outra defesa do goleiro da Costa Rica, que também viu Thiago Alcântara tentar abrir o placar em chute de longe que subiu demais.

A má notícia para a equipe comandada por Hans-Dieter Flick chegou aos 25 minutos, quando Boateng sofreu lesão na perna direita e precisou deixar o campo, dando lugar a Süle. Apesar de perder um titular, o Bayern de Munique manteve o ritmo na volta do vestiário.

O segundo tempo seguiu tendo mais posse de bola para os alemães, que finalmente abriram o placar aos 59 minutos, na primeira finalização após o intervalo.

Kingsley Coman foi o responsável por marcar o gol do título. Ao receber cruzamento de Kimmich nas costas de Kehrer, ele cabeceou para dentro do gol de Keylor Navas em um lance que exigiria mais atitude do PSG até o apito final.

Di María, Mbappé, Neymar, Marquinhos criaram as jogadas de ataque do time francês na busca de um empate. No entanto, a reação não teve a força nem a insistência necessárias para superar um Bayern de Munique que se protegia bem.

Sem correr grandes riscos diante de um ataque estrelado, a equipe de Hans-Dieter Flick chegou aos 80 minutos de jogo com 63% da posse de bola e não precisou do artiheiro Lewandowski - 15 gols nesta edição - para ficar com mais um troféu.

Com a vantagem defendida até o apito final, o Bayern de Munique comemora a sua sexta conquista da Champions League após uma participação com onze vitórias em onze jogos, além de 43 gols feitos e oito sofridos.

Este título soma-se aos das edições de 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013. Com isso, o Bayern torna-se o terceiro time com mais títulos da competição, ao lado de Liverpool e atrás de Milan (sete) e Real Madrid (13).