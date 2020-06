Bayern de Munique e Rennes, na briga por jogador do PSG

Uma das pechinchas do verão, e também uma grande incógnita, é Tanguy Kouassi. Agora que se sabe que o zagueiro de 17 anos não renovará com o PSG, os grandes disputarão os serviços do jogador. Resta saber quem conseguirá uma das melhores transferências em relação à qualidade-preço.

O Bayern de Munique, pode ser lido em 'Kicker', entrou na disputa pelo zagueiro francês. Este ano, as lesões de Süle e Lucas forçaram Alaba a jogar improvisado no meio da zaga. Além disso, como o ex-Atleti não se acostumou muito bem, não está descartado que ele possa sair.

Por outro lado, o jornal 'L'Équipe' assegura que o Rennes também tenha se colocou a trabalhar na possível incorporação de Kouassi. E é que seu novo diretor esportivo, Florian Maurice, já estava de olho em seu estágio anterior no Olympique de Lyon.

Rennes não é um dos grandes nomes, precisamente, mas permitiria ao jovem jogador continuar o desenvolvimento do seu futebol na França e com o bônus adicional de jogar na Liga dos Campeões no próximo ano.