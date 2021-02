Bayern de Munique goleia o Colônia com mais dois de Lewandowski

Após empatar com o Arminia e perder para o Eintracht, o Bayern de Munique voltou a somar três pontos na Bundesliga. A vítima foi o Colônia, que visitou os líderes neste sábado pela 23ª rodada.

Diante de um time que finalizaria apenas três vezes ao longo do confronto, os anfitriões abriram o placar com cabeçada de Choupo-Moting após assistência de Goretzka aos 19 minutos.

Goretzka também deu o passe para o segundo gol, que foi marcado por Robert Lewandowski aos 33. No começo do segundo tempo, Skhiri esboçou uma reação com um belo gol, mas o polonês voltaria à ação.

O artilheiro voltou a marcar aos 65, chegando a 28 gols nesta edição e 34 na temporada. Nos dez minutos finais, Gnabry usou o pé direito para ampliar e a cabeça para fechar o placar em 5 a 1.

Com a vitória, o Bayern de Munique lidera com 52 pontos somados, tendo cinco de vantagem sobre o Red Bull Leipzig, que recebe o Mönchengladbach neste sábado. O Colônia tem 21 pontos e ocupa o 14º lugar.

Na próxima rodada, a 24ª, os líderes enfrentarão o Borussia Dortmund e o Colônia receberá o Werder Bremen. As partidas estão marcadas para sábado e domingo, respectivamente.