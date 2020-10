Bayern de Munique goleia o Eintracht com hat-trick de Lewandowski

Lewandowski demorou 25 minutos para fazer dois gols contra o Eintracht no jogo deste sábado pela quinta rodada da Bundesliga.

O primeiro foi marcado aos nove minutos com um chute de perna esquerda. Ele recebeu a bola no campo adversário, aproveitou que o goleiro estava saindo e bateu rasteiro acertando o canto do gol adversário.

Aos 25 minutos, o artilheiro cabeceou para fazer o segundo. Após cobrança de escanteio, Lewandowski subiu mais do que os zagueiros e desviou com um movimento perfeito.

O terceiro gol foi marcado no segundo tempo e lembrou o lance que abriu o placar, com um chute baixo entrando perto da trave. Depois de completar seu 'hat-trick', o polonês saiu de campo.

Seu substituto foi Leroy Sané, que entrou aos 68 minutos, fez o quarto gol e ainda deu o passe para o quinto. O placar foi fechado por Musiala, que também saiu do banco no fim do jogo e completou a goleada.

A atuação brilhante faz Lewandowski somar dez gols e três assistências em cinco partidas neste inicio do Campeonato Alemão. Vale destacar ainda a presença de Douglas Costa, que foi titular e deu uma das assistências.