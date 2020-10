Bayern de Munique tentou surpreender o mercado com Valverde

O mercado do futebol foi encerrado nesta semana para a maioria das ligas e teve o Bayern de Munique como um dos clubes que mais se reforçaram. O gigante da Baviera contratou jogadores como Sané, Sarr, Nianzou, Douglas Costa, Choupo-Moting e Marc Roca.

No entanto, os atuais campeões nacionais e continentais não conseguiram atrair todos os atletas desejados para a temporada 2020-21. 'Marca' garante que uma cartada estava preparada em Munique para surpreender o mercado da bola com a contratação de Fede Valverde.

O uruguaio era um dos nomes favoritos do treinador Hans-Dieter Flick. Com o interesse da equipe técnica, o clube da Bundesliga se movimentou e entrou em contato com a diretoria do Santiago Bernabéu.

Ainda segundo o jornal 'Marca', a possível saída de Fede Valverde não foi sequer cogitada pelo Real Madrid. Nem o jogador nem os dirigentes se interessaram em escutar qualquer oferta para tirar meia do grupo de Zidane.

Fede Valverde tem contrato de longo prazo. Ele assinou até 2025 e parece estar feliz com sua fase em plena evolução. Aos 22 anos, ele inicia sua terceira temporada com o time principal do Real Madrid e soma 89 jogos (43 como titular), três gols e cinco assistências.