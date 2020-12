Bayern de Munique volta a perguntar por Frenkie de Jong

No verão de 2019, Frenkie de Jong desembarcou no Camp Nou vindo do Ajax. O meio-campista holandês chegou ao território catalão como um dos jogadores mais disputados do momento.

Em sua primeira temporada como jogador do Barça, o jovem internacional pela Holanda chegou para comemorar um par de gols nas 42 partidas oficiais que disputou com os 'culés'. Nessa temporada, ele já participou de 15 encontros e fez sua estreia como garçom.

Mas na manhã desta quarta-feira, 9 de dezembro, acordamos com uma notícia do 'Mundo Deportivo' que garante que De Jong pode deixar Barcelona em janeiro próximo, apesar de seu contrato durar até meados de 2026.

Segundo os catalães, o seu novo destino seria Munique, onde o aguardaria de braços abertos um Bayern que ainda não apagou o seu nome da lista de prioridades, já que tentou contratá-lo em 2018.

Um interesse dos alemães que pode ser reforçado pela complicada situação econômica que atravessa o Barça, que “pode ser forçado a vender algum valor para se manter”, afirma a citada imprensa.

Aparentemente, o Barcelona está ciente de que o Bayern está em contato com Ali Durson, agente de De Jong, para o informar a todo o momento que está disposto a negociar, se houver tal possibilidade, a contratação do jovem holandês.

Porém, os alemães não têm intenção de lidar com a cláusula brutal do jogador de 23 anos, que é de 400 milhões de euros. O valor seria aproximadamente o mesmo que os catalães pagaram ao Ajax por De Jong, cerca de 75 milhões de euros mais 11 em variáveis.