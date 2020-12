Bayern define Coman em uma palavra: "Intransferível"

O Bayern de Munique é de Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Thomas Müller... mas também de Kingsley Coman. O francês, já totalmente recuperado das lesões, esquece o medo de encarar a enfermaria na base dos grandes jogos que vem fazendo. E o clube, especialmente Rummenigge, tem uma confiança enorme nele.

O diretor geral, em suas declarações ao 'Bild', deixou tudo bem claro: "Kingsley não é transferível, não está à venda". Isso porque a equipe alemã agora aproveita o melhor momento da carreira do lateral francês.

Aos 24, ele é praticamente um fixo nos XI iniciais. Ele já soma oito assistências e cinco gols nos 13 jogos que disputou nesta temporada. Números que já superam os do ano anterior.

No passado, a aposentadoria era até considerada devido a suas frequentes lesões. As operações levaram pelo caminho da amargura um Coman que recebeu o apoio do Bayern para superar aquele mau momento. E agora ele recebe seu prêmio.

Nem mesmo a chegada de Leroy Sané mudou seu status no elenco. Ele é, junto com Serge Gnabry, o favorito de Flick quando se trata de ocupar as bandas desse rolo compressor alemão.