Bayern desiste de Alaba e retira oferta de renovação

O 'caso Alaba' parece mais perto do episódio final. O Bayern de Munique cansou de tentar convencer o austríaco a permanecer e retirou a proposta de renovação.

"Apresentamos uma oferta muito boa, competitiva especialmente nestes momentos. Dissemos ao agente de David na última reunião que queríamos transparência e uma resposta no fim de outubro", disse Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, em entrevista concedida a 'Blickpunkt Sport'.

Hainer revelou o que Salihamidzic comunicou após conversar com o entorno do jogador: "Nosso diretor esportivo fez contato com o agente e sua resposta foi que a oferta não era suficiente e que tinham que pensar mais. Decidimos retirar nossa oferta. Isso significa que já não há oferta de renovação".

O contrato de Alaba acaba no fim da atual temporada, portanto ele pode encaminhar sua ida a outro clube a partir de janeiro. Para que seu jogador não saia de graça no meio de 2021, a próxima janela será a última oportunidade de vendê-lo. Barcelona e Real Madrid já aparecem como possíveis protagonistas na disputa pelo austríaco de 28 anos.

Parece se aproximar do fim a história entre o lateral-esquerdo (por vezes zagueiro) e o Bayern de Munique, time como o qual ele marcou 31 gols e deu 43 assistências nas 394 partidas disputadas desde a temporada 2008-09