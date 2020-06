Bayern é campeão da Bundesliga pela oitava vez seguida

A vitória desta terça-feira por 1 a 0, fora de casa, contra o Werder Bremen, deu ao Bayern de Munique seu 30º troféu da Bundesliga e oitava conquista seguida. Faltando duas rodadas para o fim da competição, o resultado deixa o Borussia Dortmund dez pontos abaixo, distância agora inatingível.

O gol do título foi marcado pelo artilheiro Robert Lewandowski, ainda no primeiro tempo, selando sua temporada magnífica que totaliza 31 gols no campeonato 45 gols entre todas competições. Ao longo desta edição, o time marcou 93 gols e sofreu apenas 31.

A campanha já acumulou 76 pontos e começou com um primeiro turno irregular, vendo RB Leipzig e o Dortmund protagonizando por várias rodadas a disputa pelo topo. Os campeões, no entanto, evoluíram consideravelmente com o técnico Hans-Dieter Flick, um dos principais responsáveis pelo título.

O treinador assumiu o comando do time na 11º rodada, quando a equipe estava na quarta posição da tabela. Foram, desde então, 26 vitórias em 29 partidas, superando as marcas de todos treinadores que já passaram pelo clube - inclusive Pep Guardiola.

A performance ainda tem a marca de 19 jogos de invencibilidade, sem ter derrotas desde que começou 2020. Foram 18 vitórias e um empate do Bayern, que venceu todas as sete partidas disputadas após a interrupção forçada pela pandemia.

A trajetória destaca praticamente cada peça, mas exige, além do artilheiro e do comandante, ressaltar o trabalho de Thomas Müller. O atacante soma 23 assistências na temporada além de onze gols.

O técnico, por sua vez, Este 30º título alemão faz o clube ser um completo soberano no país, já que até hoje foram disputadas 57 edições do Campeonato Alemão.