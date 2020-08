Bayern é favorito, mas isso não preocupa o "matador de gigantes"

Nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), Bayern de Munique e Lyon disputam a segunda vaga na final da Liga dos Campeões. O clube alemão vem de uma temporada fantástica, vive ótimo momento e tem um elenco estrelado, o que lhe rende a posição de favorito para o confronto. Contudo, o Lyon não parece se incomodar com o fato de ser o azarão e está se acostumando a derrubar gigantes na busca pelo título europeu.

Nas oitavas de final, ainda antes da paralisação do futebol, o adversário do Lyon foi a Juventus de Cristiano Ronaldo. Muitos diziam que o clube já deveria estar satisfeito por estar na fase eliminatória da competição e que a eliminação era praticamente certa.

A vitória por 1 a 0 no jogo de ida também foi considerada uma “zebra” e o placar magro demais para segurar CR7 e cia. na partida de volta. Então, o futebol foi paralisado na Europa por conta da pandemia do novo coronavírus e o Lyon retornou bem melhor do que muitos esperavam. Mesmo sem ritmo de jogo, segurou a poderosa Juventus e conseguiu a classificação para as quartas de final.

O novo adversário seria o Manchester City, de Pep Guardiola, mais uma vez favorito. Porém quando a bola rolou, o Lyon conseguiu mais uma vez derrubar um gigante com direito a um placar surpreendente de 3 a 1.

Desde o retorno do futebol, o Lyon fez apenas três jogos oficiais. Além dos dois duelos eliminatórios pela Liga dos Campeões, enfrentou o PSG de Neymar - que já está garantido na final da Champions - na decisão da Copa da Liga Francesa.

A equipe de Rudi Garcia também conseguiu segurar o Paris, até mesmo na prorrogação, para terminar a partida com o empate em 0 a 0. Nos pênaltis, no entanto, o título acabou ficando com o time da capital francesa.

Mesmo assim, o fato é que o Lyon tem sido um azarão realmente indigesto para os gigantes europeus desde o retorno do futebol, com um sistema defensivo sólido e um contra-ataque que machuca os adversários com a velocidade de Cornet, Depay e Toko Ekambi e com os passes certeiros de Bruno Guimarães e Aouar.

O Bayern já sabe que não pode encarar o time francês apenas como uma zebra que será facilmente batida, se não pode se tornar mais um favorito a cair diante dos franceses.

“O papel de favorito foi dado ao City. Eles (Lyon) foram muito inteligentes e muito bem na defesa. O Lyon é um time muito bom taticamente, sabe contra-atacar. A preparação (para a semifinal) já começou assistindo ao jogo contra o City", destacou Neuer em entrevista produzida pelo Bayern, em seu canal do Youtube.

“É um time muito forte, não será um jogo fácil. Sabemos que venceram a Juventus e o Manchester City, que eram os favoritos. E nós somos os favoritos agora, então temos que ter cuidado. Sabemos que eles são muito bons defensivamente, então temos que estar bem desde o primeiro minuto”, acrescentou Gnabry em coletiva antes da partida.

Agora o Lyon não é mais uma surpresa e todos já sabem do que o time de Rudi Garcia é capaz, mas ele segue a mesma estratégia, deixando o favoritismo com o adversário - enquanto o Bayern é pentacampeão do torneio, o Lyon nunca chegou à final.

O vencedor do confronto encara o PSG na grande decisão da Liga dos Campeões, que será disputada no próximo domingo (23).