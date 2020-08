Bayern e Sevilla se enfrentarão na Supercopa da Europa

A temporada 2019-20 na Europa chegou ao fim com a conquista dos títulos do Sevilla e do Bayern, que se sagraram campeões da Liga Europa e da Liga dos Campeões, respectivamente.

O time espanhol voltou a tocar o céu na sua competição preferida desta sexta-feira, quando venceu a Inter de virada (3-2) e garantiu'La Sexta'.

Neste domingo, o Bayern, com mais problemas do que o esperado, derrubou o PSG de Neymar e Mbappé, que estavam prestes a vencer a Liga dos Campeões.

Coman, um ex-PSG, foi responsável por dar aos bávaros o título e lhes permitiu conquistar a tríplice coroa pela segunda vez em sua história.

Desta forma, Bayern e Sevilla se enfrentam no dia 24 de setembro, em Budapeste, por ocasião da Supercopa da Europa.