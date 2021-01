Bayern empresta Dajaku ao Union Berlin

A Union Berlin está aproveitando bem o mercado de transferências. Neste sábado, ele confirmou a incorporação de Dajaku, que chega por empréstimo vindo do Bayern de Munique.

O jovem de 19 anos, nascido em Waiblingen, mudou-se do clube local FSV Waiblingen para o centro de desempenho juvenil do VfB Stuttgart no verão de 2014. Vendo sua projeção, Dajaku decidiu ingressar na equipe sub-23 do Bayern de Munique, com a qual ganhou o campeonato da terceira divisão como titular no final da temporada.

Leon Dajaku também jogou duas vezes na equipe profissional do campeão alemão na temporada passada e conquistou o campeonato alemão com o Bayern de Munique no final da temporada. Na atual temporada, o versátil atacante foi utilizado pelos profissionais na primeira rodada da Copa DFB, e marcou três gols em 14 partidas pelos Sub-23 na terceira categoria.

“Estou convencido de que a mudança para Berlim é atualmente a mais acertada para mim. O Union Berlin me dá a oportunidade de me estabelecer na Bundesliga e me mostrar ao mais alto nível. A equipe tem feito uma temporada extraordinária até agora e estou muito feliz por fazer parte esta equipe agora", disse Leon Dajaku após assinar.

“León é um jovem jogador muito talentoso, que mostrou as suas capacidades não só nas categorias jovens, mas também nas mais elevadas. Leon é rápido, tecnicamente inclinado e pode jogar com flexibilidade no ataque. Portanto, estamos convencidos de que ele pode dar os próximos passos de desenvolvimento conosco e que também nos ajudará na Bundesliga", disse Oliver Ruhnert, diretor esportivo do Union Berlin.