Bayern enfrentará um Eintracht que traz amargas recordações

No entanto, muita coisa mudou desde então para poder ver esse jogo como um antecedente significativo. Desde que Hansi Flick substituiu Kovac no banco, o Bayern ganhou confiança e assumiu a liderança - a primeira rodada foi encerrada com RB Leipzig como líder.

O Eintracht, por outro lado, sofreu uma desaceleração clara desde então e atualmente está mais próximo das posições de rebaixamento do que das competições europeias.

A situação do Bayern foi definida pelo craque Thomas Müller. "Temos uma vantagem de quatro pontos sobre o Borussia e ainda temos oito jogos. Se vencermos sete, seremos campeões", afirmou.

O primeiro deve ser no sábado, que também será o começo de uma semana que pode ser decisivo, já que terça-feira será 'der Klassiker' contra o Borussia Dortmund.

GLADBACH-LEVERKUSEN, DUELO PELA LIGA DOS CAMPEÕES

O duelo de sábado entre Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen é um dos jogos mais atraentes do dia. Gladbach é o terceiro e está dois pontos acima do Bayer, que é o quinto.

Os dois times são rivais diretos na luta pela classificação para a Liga dos Campeões e vêm de vitória na rodada em que a Bundesliga retomou após a paralisação forçada pela pandemia.

Antes do intervalo, a Bayer teve uma melhor sequência e subiu de posição enquanto 'Gladbach, que se tornou líder por várias rodadas, sofreu uma queda.

As duas equipes estão oito e seis pontos atrás do Bayern, respectivamente, tornando difícil a luta pelo título, mas não impossível.

O WOLFSBURG, PROVA DE FOGO PARA O DORTMUND

Após uma clara vitória por 4 x 0 na rodada anterior contra o Schalke 04, com um show de Erling Haaland, o Borussia terá um rival maior no sábado, a julgar pelo desempenho ao longo desta temporada.

O Wolfsburg está nas vagas da Liga Europa, muito longe das da Liga dos Campeões, e tradicionalmente tem sido um dos rivais que deram problemas ao Borussia.

De qualquer forma, o duelo é a chave para os dois. O Borussia precisa seguir o Bayern para chegar ao clássico, com a possibilidade de ficar apenas um ponto atrás e o Wolfsburg tem Freiburg e Schalke 04 atrás, com apenas dois pontos.

Freiburg receberá o Werder Bremen, um histórico que está lutando contra o rebaixamento, enquanto o Schalke 04 joga no domingo contra o Augsburg.

DERBY BERLINËS ABRE O DIA

O derby de Berlim, entre Hertha e Union, abrirá o dia amanhã no Estádio Olímpico da capital alemã, que estará, como todos os outros, vazio devido às medidas contra o coronavírus.

É um derby sem muita tradição, porque houve poucos duelos entre as duas equipes, mas com a promoção da União para a Bundesliga nesta temporada, ele tentou dar um significado especial.

A primeira partida na primeira divisão foi vencida pelo Union, por 1-0. As duas equipes são separadas na classificação por um ponto, nas posições 11 e 12.

DUGOUT_eyJrZXkiOiJ5RHlpN2w2MiIsInAiOiJiZXNvY2NlciIsInBsIjoiIn0=