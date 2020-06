Bayern entrou em campo com camisas contra o racismo

A Bundesliga se tornou o alto-falante do mundo do futebol na luta contra o racismo. Se vários jogadores se manifestaram no fim de semana passado, desta vez um time inteiro se posicionou.

Os jogadores do Bayern de Munique fizeram o aquecimento, no BayArena, usando camisas brancas com o lema: "Vermelho para o racismo. Vidas negras importam".

Uma mensagem de protesto do Bayern de Munique em meio à onda de revolta em todo o mundo contra o racismo após o assassinato de George Floyd por um policial em Minneapolis.

No fim de semana passado, vários jogadores mostraram seu apoio na luta. De McKennie, com uma braçadeira, à camisa de Jadon Sancho, e ao gesto de Marcus Thuram se ajoelhar.