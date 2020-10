Bayern explicou suas contratações de última hora: não queria colocar a Champions em risco

O Bayern de Munique esperou até os últimos dias do mercado de transferências para trazer jogadores a fim de não criar agitação na equipe que poderia afetar o desempenho na Liga dos Campeões, de acordo com o diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

"Fizemos tudo pensando no sucesso na Liga dos Campeões. Não queríamos que o time fosse afetado por rumores sobre jogadores indo ou vindo", disse Salihamidzic à revista 'Kicker'.

O Bayern esperou o último dia para contratar Bouna Sarr e Eric Maxim Choupo Moting e a incorporação de Douglas Costa, por empréstimo da Juventus. A contratação de Marc Roca foi feita um dia antes.

Anteriormente, as contratações do goleiro Alexander Nübel, do zagueiro Tanguy Nianzou e do ponta Leroy Sané foram fechadas.

Salihamidzic disse que de uma forma geral está satisfeito com as operações realizadas tendo em conta as dificuldades que existiram e o calendário complicado embora o clube tenha deixado claro que não iria fazer "loucuras".

O Bayern descartou, por exemplo, incorporar um empréstimo de Callum Hudson-Odoi porque o Chelsea queria incorporar duas cláusulas que praticamente acabaram por transformar o empréstimo em uma transferência no valor de 77 milhões de euros.

Em vez disso, o Bayern optou pelo empréstimo de Douglas Costa em resposta ao desejo do técnico Hansi Flick, que queria um quarto atacante, além de Sané, Serge Gnaby e Kingsley Coman.

Outro desejo de Flick foi a substituição de Benjamin Pavard na lateral-direita, para a qual Sarr foi contratado.

Esta última contratação, no entanto, foi criticada depois que no último jogo da Bundesliga, Flick recorreu a Chris Richards para substituir Pavard e o jogador, promovido da segunda equipe, mostrou um bom desempenho.

A chegada de Sarr, segundo o ex-jogador do Bayern, Didi Hammann, pode bloquear a evolução de Richards.

Choupo-Moting, com contrato de uma temporada, chega inicialmente como substituto de Robert Lewandowski, o que também afeta uma das promessas do clube, Joshua Zirkzee.