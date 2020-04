Se tem um torneio que deixa todos os fãs do futebol com sabor de quero mais, é a Champions League. Ver os melhores times se enfrentando é algo de tirar o fôlego.

E em 2013, foi a vez do Bayern de Munique mostrar que não há Messi que faça os alemães tremerem na base.

No vídeo abaixo você confere os gols da partida em que a equipe alemã fez quatro gols a zero no Barcelona.