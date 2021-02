Bayern garante os serviços do jovem Justin Che

O campeão alemão Bayern de Munique anunciou o empréstimo do zagueiro Justin Che do Dallas até junho de 2021. O jovem de 17 anos, natural de Richardson, no Texas, ingressará inicialmente na equipe de Sub-19 do clube.

O empréstimo ocorre após sua experiência de treinamento com o Bayern como parte da parceria de desenvolvimento de jogadores de elite do clube com o membro fundador da Major League Soccer, o Dallas. A ampla associação oferece aos jogadores de suas academias profissionais um caminho para o futebol nos Estados Unidos e na Alemanha.

“Com Chris Richards, tivemos excelentes experiências com o talento do nosso clube parceiro. Justin é um jovem zagueiro com muito potencial, como demonstrou recentemente em treinamentos. Inicialmente, estamos planejando tê-lo em nossa equipe Sub-19, mas Justin também terá a oportunidade de provar seu valor no treinamento com os fãs. Estamos muito animados para ver como Justin se desenvolverá nos próximos meses", disse o diretor da academia alemã, Jochen Sauer, após o acordo de última hora.

Justin Che é o segundo jovem jogador emprestado ao Bayern desde a formação da associação Elite Player Development, há três anos. Em julho de 2018, Richards assinou um empréstimo do Bayern antes de ingressar na potência europeia em janeiro de 2019. Ele fez sua estreia na Bundesliga com o primeiro time em junho de 2020 e atualmente está emprestado ao Hoffenheim.