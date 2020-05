Bayern já guardou a camisa 10 para Sané

Leroy Sané é o principal objetivo do Bayern de Munique para a próxima temporada. Tanto que a equipe bávara até lhe garantiu que ele poderia usar a '10' de Coutinho nas costas.

De acordo com o 'Sport', a equipe liderada por Flick teria entrado em contato com Sané para garantir que ele usasse o número que já usava durante seu tempo no Schalke 04, entre 2013 e 2016.

Atualmente, esse número é utilizado por Philippe Coutinho, que não continuará na equipe após o fim desta temporada. O número foi utilizado anteriormente por uma lenda do Bayern de Munique como Arjen Robben.

O Bayern de Munique e Leroy Sané já chegaram a um acordo para sua chegada neste verão de 2020. No entanto, os bávaros terão que negociar com o Manchester City.

É aqui que o principal problema aparece. O clube inglês estaria disposto a deixá-lo sair de graça em 2021, em vez de reforçar neste verão um rival direto da Liga dos Campeões, como o Bayern de Munique.