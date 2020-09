Bayer Leverkusen vence por 7 a 0 e avança na Copa da Alemanha

O argentino Lucas Alario e o chileno Charles Aránguiz foram protagonistas com atuações destacadas e gols na vitória por 7 a 0 do Bayer Leverkusen sobre o modesto Eintracht Norderstedt.

A goleada fora de casa dos atuais vice-campeões da Bundesliga já estava encaminhada aos 30 minutos do primeiro tempo e começou aos 4 minutos, quando Lars Bender abriu o placar.

A segunda bola na rede veio aos dez minutos com Nadiem Amiri. Dois minutos depois, Alario já ampliou a vantagem para 3 a 0. Ainda antes do intervalo, Florian Wirtz, Charles Aránguiz e Nadiem Amiri fizeram mais três.

No segundo tempo, o time de Peter Bosz diminuiu o ritmo e encerrou a goleada com gol de Patrick Shick. Com o resultado, Bayer Leverkusen garantiu sua vaga para disputar a segunda fase da Copa da Alemanha.