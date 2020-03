Bayern: garantia de conquistar dois títulos é maior que do Real, Barça, Liverpool e PSG!

No final deste fim de semana, a Champions League voltará a estar no virar da esquina. Entre os que ainda estão vivos na Liga dos Campeões, podemos falar de oito times com chances muito reais de fazer um doblete. Real Madrid e Barcelona na Espanha; Bayern, RB Leipzig e Borussia Dortmund na Alemanha; Juve na Itália, PSG na França e Liverpool na Premier League.

Matematicamente, também podem aspirar Lyon, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madri, Valência, Atalanta e Napoli, mas teriam que fazer um jogo de volta histórico para afastar a distância com a liderança. Chelsea e Tottenham são os únicos 'Eurosurvivors' oficialmente descartados para o título.

Exceto na Itália, embora com o asterisco de que a Lazio tenha um jogo a mais que a Juve, os líderes das grandes ligas continuam na Liga dos Campeões. Mas com trajetórias ou resultados muito diferentes da partida de ida e que fazem o Bayern de Munique aparecer atualmente como o candidato mais forte.

Após o 0-3 de Stamford Bridge, o conjunto de Hansi Flick está cada vez melhor. Seu jogo é solvente e seu estilo é devastador. O clube venceu os seis jogos da fase de grupos (24 gols a favor, 5 contra) e, na Bundesliga, conquistou o título após nove vitórias e um empate nas últimas dez rodadas.

E, embora não seja confiável, porque excede apenas três pontos o segundo, desde que Hansi Flick está no banco de reservas no lugar de Niko Kovac, fez uma grande diferença e se tornou uma equipe muito mais confiável. A grande questão é como ele responderá nesta fase com a lesão de Lewandowski. Os primeiros ensaios sem ele foram 0-6 em Hoffenheim e 0-1 ao Schalke 04 na Copa.

O que começou como um grande favorito para a dobradinha caiu no momento menos esperado. O Liverpool terá que superar na terça-feira o 1-0, que é a vantagem do Atlético de Madrid e foi o começo do curto-circuito para os do Klopp. Desde então, uma virada com muito sofrimento contra o West Ham (3-2), o sério revés contra o Watford (3-0) e a eliminação da FA Cup.

A única coisa que o Manchester City pode fazer no Premier é atrasar a corrida o máximo possível (a 22 pontos do Liverpool, com um jogo a menos). Pelo menos, na Europa, eles apresentam um rosto mais feliz: 1-2 da partida de ida no Bernabéu oferece muitas chancespara chegar nas quartas de final.

Um sentimento semelhante ao do Liverpool apresenta o Real Madrid, que em uma semana trágica perdeu a liderança contra o Barcelona e foi surpreendido pelos de Guardiola em casa. É claro que a vitória no 'Clásico' retornou à primeira posição e o restabeleceu a fé, a fim de conquistar Etihad em 17 de março.

O PSG é outro que só espera que a calculadora lhe diga quando ele será campeão na França. A 13 pontos do Olympique de Marselha e as sensações são de uma equipe insuperável. No entanto, o 2 a 1 do Dortmund também complica sua continuidade na Europa e ameaça deixar o projeto de Al-Khelaïfi nas oitavas pelo terceiro ano consecutivo.

Nem Barcelona nem Juventus são líderes, mas a vantagem é mínima em comparação à liderança. Os de Sarri, de fato, dependem de si mesmos, já que, se vencerem a partida adiada da Serie A, serão os primeiros, embora seja contra a Inter, que também está na briga.

No entanto, Cristiano e sua equipe tiveram um inquietante 1 a 0 em Lyon. Passível de virada, mas isso obriga à perfeição e a não sofrer gols, uma vez que um gol dos franceses obrigaria os de Turim a fazer três.

Enquanto isso, o Barça fez 1 a 0 no Napoli com um gol de Griezmann. Seu favoritismo deve ser plantado nas quartas de final, mas os sentimentos que ele emite não são os mais emocionantes. Nem vencer a Liga, apesar de agora estar de mãos dadas com o Real. Mais uma vez, Messi terá muito a dizer. No Bernabéu, a estrela argentina alcançou sua fase mais acinzentada.

O Atlético de Madrid agora sorri ao ver que tem o poder de eliminar o campeão. Obviamente, corrigir 12 pontos na Espanha parece muito complicado para uma equipe vermelha e branca que tem sido muito descontínua e marcada pelas perdas desse percurso.

A Bundesliga contempla as duas grandes capas. O RB Leipzig e o Borussia Dortmund apresentaram bons resultados na partida de ida e dependem deles estarem nas quartas de final. Além disso, a três e quatro pontos do Bayern, o título ainda não está descartado, embora eles precisem fazer nove rodadas quase perfeitas se quiserem chegar com opções reais para levantar a taça da Bundesliga na rodada final.