Bayern não quer esperar: 55 milhões para convencer o City a liberar Sané

O Bayern de Munique vai lutar até o último momento por Leroy Sané. Eles estão atrás do alemão há muito tempo e não vão desistir agora.

O 'Telegraph' afirma que no Bayern eles já estão preparando uma ofensiva com a qual esperam convencer o City a deixar Sané sair. Até 55 milhões de euros colocariam os 'citizen' na mesa do jogador.

A ligação entre Leroy Sané e Manchester City termina em junho de 2021. Isso significa que, se eles não conseguirem convencê-lo a renovar, o City corre o risco de ver o jogador sair de graça em apenas um ano.

Até agora, o clube inglês relutou em deixá-lo sair. Segundo as informações mais recentes, no clube inglês, eles arriscariam o término do contrato, mesmo que mais tarde ele saísse sem deixar um euro nos cofres.

O Bayern fará uma última tentativa para tentar desbloquear a situação. Eles estão empenhados em amarrar Sané de qualquer maneira... e o mais rápido possível.