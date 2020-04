Bayern quer Ferran Torres, mas não a qualquer preço

A margarida de Ferran Torres tem mais pétalas do que o normal. Além disso, todas elas são de clubes mais do que gigantes. Um luxo que para o Bayern de Munique, um de seus pretendentes, tem um teto: 40 milhões de euros.

A mídia 'Sport1' publicou que até houve contatos com o representante do jogador valenciano. No caso de seguir na direção certa, a pedra no caminho seria convencer os 'ches' a fazer negócio com esse preço.

No entanto, esses 40 milhões seriam o ponto de partida que o Borussia Dortmund ofereceria, então há poucas chances para os de Munique.

Acontece que o Bayern tem Leroy Sané como um grande alvo de mercado para a próxima janela de transferências e, embora ele gerencie um bom orçamento, ele não quer gastar mais dinheiro com outras opções, já que o ponta do City é visto como um reforço prioritário.