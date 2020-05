Bayern recorre a Flick para convencer Sané

Leroy Sané já estava prestes a ir ao Bayern em edições passadas do mercado, embora finalmente o destino quisesse que ele seguisse as ordens de Pep Guardiola no Manchester City.

O tempo passou, mas ele ainda é o objetivo da equipe de Munique. De fato, de acordo com o 'SportBild', o clube já está trabalhando em sua chegada.

A mídia alemã afirma que Hans Flick, técnico do Bayern, entrou em contato com Leroy Sané. Os dois teriam uma conversa de cerca de 30 minutos. O técnico teria contado a Leroy Sané seus planos: como ele se encaixaria na equipe e qual o seu papel no Bayern.

Acrescenta 'Sky Sports' que a entidade alemã estaria disposta a pagar entre 60 e 70 milhões de euros por Sané. Um número que, após a crise da saúde, é bastante considerável.

O interesse do Bayern em Sané é um segredo aberto. O agente já confirmou que o Bayern está rastreando ele. Agora resta saber se ele pode se mudar de Manchester e ir para Munique.