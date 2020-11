Bayern recusou Haaland por causa de Lewandowski

Com 28 gols somados em 22 partidas, Erling Haaland virou um dos principais alvos dos gigantes europeus e seu preço quando estava no Red Bull Salzburg era de 20 milhões de euros.

Segundo 'Bild', o Bayern de Munique era um dos grandes interessados em contratar o jovem goleador e teve negociações para tentar sua transferência.

No entanto, a informação do jornal alemão afirma que as conversas não avançaram porque não seria possível oferecer a titularidade, já que o concorrente seria Robert Lewandowski.

A diretoria do Bayern optou por priorizar o experiente e consagrado artilheiro polonês, protagonista da equipe nas recentes conquistas. Buscando um destino para ter visibilidade e minutos em campo, o austríaco de 20 anos foi para outra potência alemã, onde vem confirmando as expectativas.