Bayern vai renovar com Coutinho para a Champions

Não se sabia quando Coutinho deixaria o Bayern de Munique, apenas estava anunciado que o brasileiro não permanecerá no clube, como a diretoria comunicou publicamente.

Por isso, já surgiam especulações envolvendo o Barcelona, clube ao qual o jogador pertence, e possíveis negociações. Com o contrato até 30 de junho e se recuperando de lesão, ele poderia ficar de fora da reta final da temporada do time alemão.

No entanto, 'Sky' afirma que o atleta continuará no clube por empréstimo até que a atual campanha seja concluída. O Bayern de Munique, já campeão, tem as últimas rodadas da Bundeliga para disputar e a Champions League, marcada para agosto.

O brasileiro ainda está tentando se recuperar após sua intervenção no tornozelo e não entra em campo desde 8 de março, quando jogou por 85 minutos da vitória por 2 a 0 contra o Augsburg. Seu último gol foi marcado em 29 de fevereiro.