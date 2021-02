Bayern se afasta da luta por Haaland... por enquanto

A boa forma que Lewandowski vem mantendo é o que impede o Bayern de Munique de ir atrás de Halaand, um dos atacantes mais destacados da Europa. Mas também um pacto de não agressão entre as duas equipes.

Existem boas relações entre as duas equipes líderes na Alemanha. Rummenigge, gerente geral do Bayern, já disse isso, confirmando sua proximidade com Watzke, presidente do Borussia.

"Uma coisa posso dizer com certeza: tenho um bom relacionamento com Watzke. E enquanto estiver no Bayern, não haverá outra compra como a de Lewandowski. Ao longo dos anos, estabelecemos relações amigáveis ​​com o Borussia, também no mercado" , ele apontou.

Por causa de Lewandowski, que precisamente fez aquele percurso de Dortmund a Munique, o Bayern não se preocupa com o ataque. "Haaland está bem em Dortmund e, honestamente, enquanto tivermos este Lewandowski, não precisamos dele. O que vai acontecer no futuro não posso prever, também porque vou continuar no comando até dezembro de 2021", acrescentou Rummenigge.

É por isso que, devido a esse bom tratamento, o Bayern não vai atrás de nenhum outro jogador do Borussia neste momento. Embora o histórico Lothar Matthäus peça paciência para o norueguês, que "tem um degrau faltando na Bundesliga: o Bayern."

"Ele não jogará no Borussia Dortmund pelo resto da vida. Ele procurará clubes maiores e pedirá salário mais alto. Ele poderia suceder Robert no Bayern por dois ou três anos. Mas Lewandowski está atualmente em forma e enquanto jogar pelo Bayern, Não acho que Haaland venha", disse ele.

Desta forma, o Real Madrid e o resto dos interessados ​​no norueguês ganham espaço na candidatura à Haaland, o que surpreende a todos na Europa. O Bayern, por enquanto, desacelera... mas por quanto tempo?