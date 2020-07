Bayern se desculpou por ter anunciado a chegada de Sané antes do tempo

Leroy Sané já é um novo jogador do Bayern de Munique. O internacional alemão tornou-se um novo jogador na equipe da Bundesliga depois de chegar a um acordo com o Manchester City, time com quem ele joga desde 2016.

Era um segredo já conhecido e o Bayern se encarregou de confirmá-lo. Mas ele confirmou e depois precisou pedir desculpas por publicar antes do tempo as imagens da assinatura do contrato do ex-jogador do City.

E é que, através do relato árabe da equipe alemã, as imagens de Sané vestindo a camisa do Bayern foram publicadas na última quinta-feira, um erro pelo qual eles tiveram que se desculpar.

Apesar de excluir imediatamente a publicação, as redes ecoaram a notícia, confirmando um boato que já era conhecido em todo o mundo. O City ainda não havia anunciado a saída do jogador para o Bayern, mas com essa publicação sua transferência ficou clara. Esta sexta-feira, 3 de julho, foi oficializada a operação.