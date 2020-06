Bayern de Munique poderá ser campeão nesta terça-feira

Com uma vitória na próxima partida, o Bayern de Munique se tornaria inatingível para o Borussia Dortmund, independentemente do que a equipe de Lucien Favre faça na quarta-feira em sua partida em casa contra o Mainz 05.

O Werder Bremen é atualmente o penúltimo colocado na tabela e está envolvido na luta para evitar o rebaixamento. Na última rodada, o time respirou um pouco mais ao golear fora de casa o Paderborn por 5 a 1.

Na situação atual das duas equipes, no entanto, seria uma surpresa se não houver vitória do Bayern, que segue soberano, apesar de ter tido algumas dificuldades no último jogo contra o Borussia Mönchengladbach.

O Borussia, enquanto isso, já está matematicamente classificado para a Liga dos Campeões, então o próximo duelo pode acabar sendo apenas para cumprir tabela. Não será assim para o Mainz 05, que está na luta contra o rebaixamento, a apenas três pontos acima do Bremen e do Fortuna Düsseldorf.

O Fortuna, por sua vez, visita o RB Leipzig, que pode matematicamente selar sua classificação para a Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Paderborn pode garantir o rebaixamento se perder ou empatar contra o Union Berlin.

O que permanecerá aberto em qualquer caso será a luta pela quarta posição que dá vaga para a Liga dos Campeões. O 'Gladbach, que é o quinto e recebe o Wolfsburg na terça-feira, tem um ponto a menos que o Bayer Leverkusen, que recebe o Köln na quarta-feira.