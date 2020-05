Bayern teria começado a cogitar a venda de Lucas

Não foi um bom ano para Lucas Hernández. O ex-jogador do Atlético de Madrid saiu do meio da temporada na última temporada, lesionado, para ir ao Bayern, mas em Munique não encontrou uma boa saúde. O Bayern não quer um jogador que sofra lesões graves cada temporada.

Segundo o jornal 'TZ', o Bayern começou a investigar o terreno para uma possível venda do zagueiro francês. A razão, suas lesões. O Bayern suspeita que essa seja a tendência usual de sua carreira e que o melhor será se livrar dele o mais rápido possível.

O Atlético vendeu o jogador já lesionado. O Bayern não se importou e, de fato, a primeira coisa que ele fez foi colocar o jogador nas mãos dos serviços médicos do clube bávaro.

Mas ele começou com seus problemas físicos há um ano, perdendo a maior parte da pré-temporada, mas ainda gozava da confiança de Flick. No entanto, em outubro, se lesionou novamente.

Ele reapareceu em fevereiro, mas parecia mancando, sentindo desconforto. Ele foi titular em apenas um jogo, depois do qual voltou ao banco. E a paralisação por conta do COVID-19 veio, e depois disso, mais do mesmo. Lucas ainda não se apresenta no nível esperado e, vendo as perspectivas, não é irracional que o Bayern acabe optando por se separar dele.