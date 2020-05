Bayern vai pedir para ter Coutinho até o fim da Liga dos Campeões

O Bayern de Munique está com as maiores ambições possíveis, não apenas na Bundesliga, onde é o primeiro com quatro pontos de vantagem, mas também no título continental, onde ainda não está classificado para as quartas de final.

Segundo 'Mundo Deportivo', a equipe alemã pedirá ao Barcelona que prorrogue o empréstimo de Philippe Coutinho. Não para a próxima temporada, mas até o final da atual edição da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique está ciente de que ter um jogador da qualidade do brasileiro pode ajudá-lo a conquistar um título que não vence desde a edição de 2013.

Coutinho está se recuperando de cirurgia e, segundo o jornal espanhol, poderá retornar em meados de junho. Uma data em que a Bundesliga estará prestes a terminar, mas a Liga dos Campeões não.

A intenção da UEFA é jogar os playoffs a partir de agosto, com a final disputada no dia 29 desse mês, então os jogadores emprestados precisarão de uma permissão para continuar.

'Mundo Deportivo' afirma que os alemães já têm 'ok' do jogador brasileiro, faltando negociar com o Barcelona a contratação de Coutinho para além de 30 de junho.