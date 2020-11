Bayern vira pra cima do Dortmund e mostra quem manda na Alemanha

Borussia Dortmund e Bayern de Munique fizeram o jogo mais esperado da sétima rodada do Campeonato Alemão no Signal Iduna Park. Melhor para os visitantes que venceram e assumiram a liderança.

Os olhos estavam voltados para o desafio de gerações entre os artilheiros Robert Lewandowski e Erling Haaland. Como não poderia ser diferente, eles não decepcionaram...

A partida começou bem movimentada! Na primeira jogada, Lewandowski quase abriu o placar. Gnabry fez o corte, a bola sobrou para o polonês, que soltou a bomba, mas acertou a rede pelo lado de fora.

Aos 12', após cobrança de escanteio a bola chegou em Boateng que levantou na cabeçada de Goretzka e obrigou o goleiro Bürki a fazer uma linda defesa.

O Dortmund respondeu com um belo contra-ataque. Reyna rolou para Haaland que bateu na saída de Neuer e a bola passou muito perto da trave. Mas se fosse gol, o VAR entraria em ação, já que o atacante estava em posição irregular.

Poucos minutos depois, o Bayern abriu o placar, mas não valeu. Gnabry recebeu na esquerda e fez o cruzamento, Lewandowski se esticou todo e empurrou para as redes. Mas após a analise do VAR, o árbitro anulou o gol por impedimento de Lewa.

O Bayern ainda teve uma baixa importante no primeiro tempo, quando Kimmich dividiu com Haaland e acabou levando a pior. O alemão saiu de campo chorando com dores no joelho.

Na reta final do primeiro tempo, o Dortmund abriu o placar. Sancho recebeu na esqueda e rolou para Guerreiro fazer o cruzamento para Marco Reus, que deu um toque de primeira e desviou para as redes, sem chances para Neuer!

Mas não deu nem tempo para comemorar e o empate do Bayern saiu. Em cobrança de falta ensaiada, Alaba soltou uma bomba, a bola desviou no meio do caminho e enganou Bürki!

O segundo tempo marcou a virada do Bayern de Munique. Logo aos 48', Gnabry tocou para Lucas Hernández, que cruzou na cabeça de Lewandowski e o polonês desviou para as redes. O terceiro veio já reta final do jogo, quando em um contra-ataque impressionante puxado por Lewandowski, a bola chegou em Sané, que bateu forte e estufou as redes do Dortmund.

O Dortmund ainda descontou com Haaland, que foi lançado por Guerreiro, limpou Neuer da jogador e bateu para mover o placar pela última vez.

Com a vitória o time de Hans-Dieter Flick assumiu a liderança da Bundesliga com 18 pontos, abrindo dois de vantagem para o vice-líder RB Leipzig. Já o Borussia Dortmund é o terceiro com 15.

Na próxima rodada os bávaros recebem a visita do Werder Bremen (8º), enquanto o Dortmund vai até a capital alemã enfrentar o Hertha Berlim (12º).