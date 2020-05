O Bayern de Munique retomou a Bundesliga com vitória, mas mostrando que não tem preparação física para voltar com o mesmo nível de antes. No entanto, não foi preciso muito esforço para derrotar o Union Berlin.

Agora, todos os pensamentos estão no Eintracht, que visitará o Allianz. Para melhorar o desempenho e apurar o reflexo com o contato com a bola, os jogadores de Hansi Flick trabalharam com o chamado 'bobinho'.