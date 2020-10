Bayern x Atlético acontecerá apesar de positivo de Gnabry

O positivo para COVID-19 de Serge Gnabry disparou todos os alarmes da Liga dos Campeões. No entanto, o portal 'Marca' divulga esta quarta-feira de manhã que o Bayern de Munique-Atlético de Madrid agendado para as 21h00 (horário local) será disputado.

Os dois clubes encontraram-se com a UEFA, como é habitual, e discutiram a situação e os protocolos a seguir. Fontes do Atlético dizem que a tranquilidade foi transmitida e que, por enquanto, não foi contemplada a suspensão do jogo.

As regras da UEFA determinam que pode ser disputado desde que a equipa tenha pelo menos 13 jogadores disponíveis na sua escalação. No momento, apenas Gnabry testou positivo, então a equipe Hansi Flick estaria em posição de jogar a partida.

De fato, o Bayern de Munique treinou com total normalidade em seu CT, com a ausência de um Gnabry já isolado. Além disso, a mídia alemã também dá como certo que esta primeira partida da Liga dos Campeões poderá ser disputada.

No entanto, todos os jogadores foram submetidos a testes de PCR novamente ao longo da manhã para tomar precauções extremas contra qualquer possível contágio. No momento, os resultados desses testes são desconhecidos.