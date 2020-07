"Beber, fumar…. Mourinho sabia que faziamos essas coisas", diz Sneijder

Wesley Sneijder continua dando o que falar. Ao que tudo indica o holandês está promovendo a sua autobiografia, algo que deixa notícias, no mínimo, curiosas.

Em entrevista ao jornal 'Mirror, o ex-jogador falou sobre os bastidores daquela Inter comandada por José Mourinho;

"Mourinho fazia as suas próprias leis e os jogadores adoravam isso", disse o ex-meia. "Ele sabia lidar conosco muito bem. Dizia 'vou dar mais liberdade do que vocês estão habituados, mas em troca quero uma equipe melhor'. Durante os jogos exigia o máximo de nós, no entanto, fora dos gramados nos dava espaço. Beber vinho... tenho certeza que ele sabia tudo o que nós estavamos fazendo."

"Tinhamos liberdade até na roupa que queriamos vestir. O clube tinha um patrocinador para os ternos, mas Mourinho nos disse para os usarmos apenas se quisessemos. 'Vocês são jogadores de futebol, não são bonecos de moda', disse ele. Apenas três coisas eram importantes: treino duro, concentração e diversão. Então, cada um se vestia com uma cor diferente."

O holandês recordou ainda um epísodio curioso envolvendo o ténico português e o atacante Mario Balotelli. "Mourinho nos protegia, mas não podiamos arranjar confusão com ele. O Balotelli tentou..."

"Ele era jovem e pensava que sabia tudo. Em uma fase em que Mourinho não o estava a utilizando muito, o Mario apareceu no meu quarto uma noite, estavam lá outros jogadores. Eram umas 10 e meia da noite e ele disse 'vou embora, o treinador não me leva a sério, quero jogar mais'."

"Mais tarde, Mourinho nos disse que o Mario só voltaria se pedisse desculpa a toda a equipe e ao treinador. Ele fez exatamente isso quando voltou, ele e Mourinho vinham abraçados. Tudo estava bem outra vez, pelo menos foi o que Mario pensou...",

"Na final da Liga dos Campeões, Mourinho disse a Balotelli para aquecer durante 45 minutos; Materrazzi aqueceu cinco minutos, entrou e o Mario ficou de fora. Mourinho tinha as suas próprias leis", explicou o Sneijder.