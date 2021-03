Bebeto aprova mudança de nome do Maracanã para Rei Pelé : "nada mais justo"

Na última terça-feira (10), a decisão dos deputados estaduais do Rio de Janeiro de trocar o nome do estádio Maracanã, que se chama Mário Filho, para Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé, causou bastante revolta na internet, principalmente entre os cariocas.

O projeto foi idealizado pelo deputado Andre Ciciliano e aprovado por ampla maioria, tendo apenas a bancada do PSOL se manifestando contrária. Entre os deputados que apoiam a mudança de nome está Bebeto, tetracampeão do mundo e com uma rica história no estádio.

Durante a sessão na Alerj, o ex-jogador elogiou o projeto de André Cicliano e aprovou com "louvor".

"Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, e o Maracanã é o maior estádio do mundo. Então, nada mais justo. Parabenizo o Presidente, que tem feito um trabalho muito importante no Parlamento - fazer parte dele tem sido um orgulho muito grande para mim. Parabéns, Presidente. O voto é favorável, com louvor", disse o "Tetra" durante a sessão da Alerj.

O projeto ainda irá à sanção do governador em exercício Cláudio Castro, mas teve seu representante na Alerj, Márcio Pacheco, como um dos coautores. Desde que a decisão foi anunciada, torcedores, jornalistas e figuras públicas se manifestam na internet.