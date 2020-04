Beckham aderiu à moda de raspar a cabeça

Beckham, um ícone do futebol e atraente para muitos optou por raspar sua cabeça. Ele próprio mostrou o resultado em sua conta oficial do Instagram com as seguintes palavras: "Isso precisava ser feito". Logo, o post acumulou dezenas de milhares de curtidas.

O jogador está em confinamento em casa, como toda a família, às vezes escrevendo mensagens para seus seguidores ficarem em casa. Em uma das fotografias que ele enviou, por exemplo, ele posa com um pôster para enviar a mensagem aos seus fãs.

Ele também favoreceu o discurso da rainha da Inglaterra, que, há pouco tempo, apareceu para todos os cidadãos do país pedindo que seguissem as restrições do governo. O objetivo não é outro senão sensibilizar as massas.

De qualquer forma, o aspecto mais marcante do confinamento de Bekcham em termos de estilo é seu novo penteado, máquina quase zero. Na imagem, ele aparece deitado em uma cama com a cabeça apoiada no travesseiro em um tom bastante sombrio.