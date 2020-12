Beckham, encantado com Mbappé: "Adoraria jogar com ele"

Receber um elogio de um jogador como David Beckham, lenda do Manchester United atual dono do Inter Miami, deve ser uma experiência única. Bom, Kylian Mbappé poderá descrever a sensação.

O inglês jogou com várias estrelas, no Real Madrid dos 'galácticos', no Milan ou no próprio Paris Saint-Germai, onde se aposentou em 2013.

Em declarações ao 'Teléfoot', Beckham se derreteu por Mbappé: "Eu adoraria jogar com ele, ter continuado em atividade por mais alguns anos para dividir o campo com ele. Teria sido um sonho, é um dos jogadores mais talentosos que já vi".

"Você joga a bola em qualquer lugar e ele chega nela", continuou. "Sua precisão é impressionante, coloca a bola onde quer e com a velocidade que jogo precisa. Nunca tinha visto uma coisa assim. Será questão de tempo até que acerte com um clube maior".

Beckham trabalha para levar mais estrelas do futebol europeu ao seu Inter Miami. Será que Mbappé pode pintar por lá? "Por que não. É preciso sonhar", disse o inglês.