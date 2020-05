Beckham está focado em conseguir James

James Rodríguez terá dificuldades em continuar no Real Madrid após a pandemia do coronavírus. O colombiano já era um dos jogadores convocados para deixar o time e tudo parece no horizonte para sua partida, depois que os eventos se desenrolaram em 2020.

O jornal 'Mundo Deportivo' insistiu na possível chegada do 'cafetero' à Inter Miami por David Beckham. O inglês, depois de estrear como proprietário na MLS, quer uma grande estrela na segunda metade da temporada e James pode terminar sua fase de futebol na Europa.

O ex-jogador britânico terá que competir com um time de seu país, o Everton, de Carlo Ancelotti, que quer James a todo custo, pois acha que ainda pode atuar em uma grande liga.

A mídia catalã garantiu que Beckham já conversou com Florentino Pérez sobre a possível chegada de James, embora ainda haja tempo para a transferência.

Paul McDonough, diretor de esportes da Inter Miami, confessou recentemente que o clube quer fazer duas grandes contratações em breve e o custo de James seria de cerca de 40 milhões de euros. Um valor que até agora não foi desembolsado por nenhum clube da MLS.