Beckham manda o recado: poderia tentar Cristiano, Messi, Neymar...

As grandes estrelas do mundo do futebol costumam ter a opção, principalmente nos últimos anos, de vives os seus últimos anos de carreira nos Estados Unidos ou outro destino exótico. Ali, são bem recebidos e constumam assinar contratos exorbitantes. O Inter Miami de David Beckham é um grande exemplo disso.

Em uma entrevista a 'ESPN', o ex-jogador e atual presidente do clube apresentou o seu projeto como um destino atrativo para as principais estrelas do mundo do futebol.

"Quando anunciamos esse projeto de Miami, sempre tivemos em mente que haveriam conversas sobre quais jogadores iriamos trazer, jogadores do calibre de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Sempre haverá essas discussões. Na verdade, não acho que seja difícil para os jogadores decidirem, sendo honesto, porque é um ótimo lugar para viver" afirmou.

"Obviamente, Miami é uma grande cidade. Sinto que temos uma boa base de torcedores, mas também percebo que há talento na zona sul da Flórida, temos aqui uma grande oportunidade. Miami é uma cidade que pode atrair as grandes estrelas que jogam na Europa", completou.