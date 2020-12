Beckham oferece a Giroud um apartamento de luxo, diz jornal

Olivier Giroud já admitiu publicamente em entrevista recente que sairá do Chelsea na próxima abertura do mercado se não começar a ter mais protagonismo.

Aos 34 anos, o atacante participou de nove partidas nesta temporada e soma dois gols, mas foi titular em apenas um jogo. Em 2019-20, ele disputou 25 duelos, teve 17 titularidades, marcou dez gols e deu uma assistência.

Desde que chegou do Arsenal, há três anos, ele não foi o dono da posição no ataque e há quem queira oferecer mais oportunidades para Giroud em campo. Entrando na reta final da carreira, ele pode ter os Estados Unidos como uma boa opção de destino.

Além do interesse da Inter de Milão, que quer uma dupla do time de Frank Lampard, David Beckham quer contratá-lo para o Inter Miami na próxima janela de transferências e já teria uma proposta tentadora.

Segundo o jornal 'The Sun', além de um salário de estrela na MSL, o clube norte-americano ofereceu um apartamento no luxuoso edifício 'The Porsche Design Tower', em Miami, avaliado em quatro milhões de euros.