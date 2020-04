Beckham quer levar James Rodriguez para seu time nos EUA

O futuro de James Rodríguez segue indefinido mas o colombiano tem diversas opções de clubes para atuar na próxima temporada. Segundo informações obtidas pela 'Goal', David Beckham, proprietário do Inter Miami FC, conversou com Florentino Pérez sobre o meio campista.

Beckham e Pérez tem uma boa relação desde quando o presidente contratou o jogador para os Galácticos do Real Madrid. Florentino vê com bons olhos uma possível negociação com o novo clube da MLS e está disposto a ouvir propostas do Inter Miami.

Fontes ligadas ao clube merengue garantiram à 'Goal' que o ex-jogador inglês considera James um grande meio campista e a contratação do colombiano seria fundamental para a franquia da Flórida. Beckham quer uma grande contratação para impactar não só sua equipe mas também a liga americana.

Ainda não há proposta oficial mas o negócio pode acontecer justamente pela boa relação entre os dirigentes máximos dos clubes. O Real quer negociar o jogador e os primeiros contatos foram positivos. Vale lembrar que o contrato de James Rodríguez com o Real Madrid vai até 30 de junho de 2021.

O colombiano pouco jogou na atual temporada e não está nos planos de Zidane para a 2020-21. Diversos times europeus demonstraram interesse no futebol do jogador de 28 anos e o desfecho da novela sobre seu futuro parecia indicar que o destino de James seria o Manchester United.

Beckham está decidido a investir pesado em sua franquia, que estreou na MLS nesta temporada, e James seria sua aposta pessoal. O inglês vem estreitando relações com os clubes por quais passou, como o Real Madrid, Manchester United, Milan, PSG e Los Angeles Galaxy, rival do Inter Miami nos Estados Unidos.

Além da boa relação com os ex-clubes, Beckham está cada vez mais próximo de ex-companheiros e, há alguns dias, fechou um acordo de realizar um amistoso com o Real Valladolid, time dirigido por Ronaldo Fenômeno.