Beckham se une à luta contra o coronavírus

David Beckham, um dos sócios do Inter Miami da liga principal de futebol dos Estados Unidos (MLS), oferecerá aos fãs a oportunidade de jogar futebol com ele no complexo de treinamento de sua equipe em Fort Lauderdale, depois de se juntar ao desafio 'All In Challenge'.

"Há tantas famílias sendo afetadas por essa situação terrível que dificilmente conseguem dinheiro para comprar comida e queremos apoiar instituições de caridade que fazem um ótimo trabalho todos os dias em circunstâncias difíceis", disse Beckham.

Depois de jogar um jogo de cinco contra cinco contra Beckham e sua equipe, o vencedor almoçará com o ex-jogador de futebol e, quando a temporada da MLS recomeçar, desfrutará de uma partida do Inter Miami CF junto com todos os proprietários da equipe, entre eles o cubano-americano Jorge Mas e o boliviano Marcelo Claure.

Beckham juntou-se a um grupo de celebridades que doaram alguns de seus bens mais preciosos ou uma experiência única para os fãs. As equipes da MLS jogaram apenas dois jogos da temporada regular quando as atividades foram suspensas devido ao coronavírus.

O time, que aspira a se tornar o clube hispânico do sul da Flórida, perdeu seus dois primeiros jogos fora contra o Los Angeles FC e o DC United.

Por enquanto, a MLS adiou todos os jogos até pelo menos 8 de junho e planeja jogar toda a temporada 2020 esperando para ver como a situação se desenrola com a pandemia. Atrasar a Liga jogaria a Copa da MLS para dezembro ou mais tarde, mas ainda não foi tomada uma decisão final.

Os fãs terão que esperar para ver a primeira partida do Inter Miami CF, liderada pelo uruguaio Diego Alonso, que, se for o caso, enfrentará o Los Angeles Galaxy, o ex-time de Beckham