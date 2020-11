Bélgica supera a Dinamarca e avança na Liga das Nações

A Bélgica recebeu a Dinamarca em jogo que definiria o classificado do grupo 2 para a próxima fase da Liga das Nações. Treinados pelo espanhol Roberto Martínez, os belgas precisavam apenas de um empate para avançar.

Os anfitriões tiveram amplo domínio no começo da partida e abriram o placar aos nove minutos com Tielemans. O camisa 8 pegou sobra de bola fora da área e bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro Schmeichel.

Aos poucos, a Dinamarca equilibrou o duelo em uma reação que surtiu efeito aos 17 minutos. A jogada do empate teve início com Eriksen tocando para Braithwaite. O jogador do Barcelona chutou a gol, mas a bola explodiu na zaga e sobrou para Jonas Wind cabecear para dentro.

O restante do primeiro tempo teve ataques dos dois lados e uma disputa parelha. Em meio a tentativas sem muitas chances claras, foi Braithwaite quem chegou perto de alterar o placar, mas parou em Courtois ao receber livre de fente para o goleiro do Real Madrid.

O segundo tempo também começou com maior ímpeto ofensivo dos belgas, que surpreenderam a zaga dinamarquesa em cobrança rápida de falta. De Bruyne foi acionado e tocou para Lukaku receber em ótimas condições na entrada da área e mandar para dentro.

O centroavante da Inter de Milão voltou a balançar a rede adversária aos 68 minutos, chegando a cinco gols em cinco partidas na competição. A assistência foi de Thorgan Hazard, que cruzou para o camisa 9 superar Schmeichel novamente.

Com a vantagem ampliada, a seleção local administrou o placar, mas viu Courtois sofrer um frango em erro grosseiro. Chadli atrasou para o goleiro do Real Madrid, que tentou dominar e deixou a bola passar por debaixo de seu pé.

A Bélgica não precisava de mais gols nos minutos finais, mas ainda havia tempo para De Bruyne fechar o placar. O camisa 7 recebeu com muita liberdade pela esquerda e, dentro da área, bateu colocado e cruzado para o fundo da rede.

Com a vaga garantida, o time de Roberto Martínez terá de esperar quase um ano até a fase final. O 'final four' da Liga das Nações está previsto para outubro de 2021 e tem três concorrentes a sediar a competição: Itália, Países Baixos e Polônia.