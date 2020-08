VÍDEO: Sport Recife é o mais novo parceiro da Dugout!

O Sport Club do Recife é um clube brasileiro da cidade do Recife, estado de Pernambuco, no nordeste brasileiro. Em sua página oficial, podemos ter uma ideia da importância de sua equipe no cenário nacional: "O Sport foi fundado em 13 de maio de 1905, no salão da Associação dos Empregados do Comércio de Pernambuco. O engenheiro pernambucano Guilherme de Aquino reuniu, como o próprio hino do Leão diz, ardentes seguidores para começar a história do maior Clube do Norte-Nordeste. No total, foram 67 torcedores admitidos como fundadores, mesmo sem que todos os nomes constem na ata de fundação".

A partir de hoje, o clube é o mais novo parceiro Dugout e, com isso, traremos para você os melhores momentos do clube em forma de vídeos. Bem-vindo à Dugout, Sport Recife!