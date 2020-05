Ben Arfa, melhor do que nunca depois do confinamento

O Real Valladolid voltou ao trabalho após várias semanas de hiato. Seus jogadores de futebol exercitavam-se em suas respectivas casas ou, como no caso de Ben Arfa, na residência de jovens jogadores do clube. E sua estadia lá fez mil maravilhas.

Ben Arfa teve que deixar o hotel onde estava hospedado por causa da pandemia de coronavírus, quando foi forçado a fechar. Valladolid o transferiu para a residência de jovens jogadores de futebol, onde conheceu apenas dois jogadores, os ganenses da academia de jovens Amoah e Asamoah.

E é assim que Ben Arfa tem estado nas últimas semanas. E tudo isso, no meio do Ramadã, que Ben Arfa cumpre como um bom muçulmano, lembra o jornal 'AS'.

O jogador voltou a treinar com seus companheiros de equipe esta semana, mas foi visto em forma. Vendo como ele chegou ao clube em janeiro, muitos esperavam vê-lo com quilos a mais, mas foi o contrário.

Está esbelto, ágil, em forma. Ele tem um mês para convencer Sergio de que deve contar com ele para garantir a permanência e onze rodadas para fazer o mesmo com o Pucela, para que possa apostar mais uma temporada nele.