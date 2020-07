Benfica teria recebido o 'sim' de Jorge Jesus

O Benfica, enfim, recebeu a resposta oficial de Jorge Jesus: é "sim". Nas últimas horas, o treinador e o presidente encarnado Luís Filipe Vieira, apurou o portal 'Goal', fecharam os detalhes finais da negociação, como, por exemplo, a rescisão com o Flamengo, a incorporação de toda a comissão técnica portuguesa que hoje está no Brasil e a contratação de reforços de peso. Resta agora a assinatura de contrato.

alançado com o convite para voltar ao clube da Luz, Jesus, que ficou de dizer "sim" apenas depois do Campeonato Carioca, tem na mesa uma proposta de contrato de longa duração, com salário anual na casa dos 4 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) limpos.

Campeão estadual ao bater o Fluminense na quarta-feira, atingindo assim a marca de cinco títulos no Rubro-Negro, Jorge Jesus quer, acima de tudo, um grupo forte para assumir o Benfica, onde trabalhou entre 2009 e 2015 - os flamenguistas Léo Pereira, Gerson e Bruno Henrique, inclusive, estão nos planos para 2020/21. Há, segundo a imprensa portuguesa, a promessa interna de um investimento de aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 610 milhões).

"Pressionado" pela família para regressar a Portugal, o treinador português, de 65 anos, ainda continua preocupado com o impacto da pandemia novo coronavírus e, claro, o caminhar das competições na América da Sul, mesmo com as datas recém-definidas para a bola rolar no Brasileirão e na Libertadores: 9 de agosto e 15 de setembro, respectivamente.

Jesus, recorde-se, renovou contrato recentemente com o Flamengo, agora válido até junho de 2021, e chegou a fazer um "pacto" com os jogadores, de olho, claro, numa nova participação no Mundial de Clubes.

"Esperamos que ele permaneça, é um grande treinador e uma grande pessoa, mas respeitamos a decisão dele. Nós entendemos o lado dele, mas torcemos e estamos a fazer de tudo para que ele fique, e fique feliz. Obviamente, fizemos uma pressão grande, e estamos a fazer uma pressão boa. Também não queremos que ele fique aqui infeliz. Queremos que ele fique e fazemos de tudo para isso", revelou Willian Arão, na quinta-feira, em entrevista à Fox Sports.