Benfica arranca empate no fim e mantém liderança

Favoritos no grupo D da Europa League, Rangers e Benfica chegaram ao Ibrox Stadium empatados com sete pontos somados nas três primeiras partidas. O time de Jorge Jesus foi quem teve o maior volume de jogo no primeiro tempo, mas foi a equipe de Gerard que abriu o placar.

Os escoceses chegaram ao gol logo aos seis minutos. Em momento de pressão após cruzamento da esquerda, a terceira finalização entrou com Scott Arfield. Na primeira, o goleiro brasileiro Helton Leite fez defesa difícil e, na segunda, Tavernier cabeceou na trave. O último rebote sobrou para o camisa 37 mandar de primeira para dentro.

Até o intervalo, as Águias tiveram maior posse de bola no campo adversário e foram pouco ameaçadas, mas faltou eficiência e criatividade para superar a marcação e balançar as redes dos anfitriões.

As únicas finalizações dos portugueses, com Everton e Rafa Silva, não foram suficientes sequer para assustar o goleiro McGregor. Após o intervalo, o Benfica voltou com o mesmo volume de jogo, mas precisaria melhorar a construção de lances de perigo na área adversária.

A postura dos visitantes foi mantida, mas a história se repetiu e o Rangers ampliou o placar aos 69 minutos. Após boa troca de passes pela esquerda, Roofe recebeu fora da área, ajeitou para o pé direito e acertou um belo chute no ângulo de Helton Leite.

Com desvantagem dupla no placar, o Benfica intensificou suas tentativas e descontou com gol contra aos 77 minutos. Em meio a insistentes cruzamentos da direita, Everton disputou de cabeça, Seferovic finalizou em cima da zaga e a bola sobrou para Gonçalo Ramos bater a gol. A bola precisou de desvio em Tavernier para entrar.

A pressão continuou e o empate chegou já aos 80 minutos, quando uma troca de passes na entrada da área do Rangers acabou com a bola nos pés de Pizzi, que dominou perto da marca do pênalti e mandou com força para dentro.

O sufoco na área dos anfitriões foi mantido até o fim, mas não havia mais tempo para buscar a vitória. Mesmo assim, o resultado foi suficiente para o Benfica permanecer na liderança do grupo D, com os mesmos oito pontos do Rangers, mas superando os escoceses nos critérios de desempate. Em seguida, aparecem Lech Poznan (Polônia) e Standard Liège (Bélgica), que empataram em jogo realizado simultaneamente e têm, cada um, três pontos.

A quinta rodada da fase de grupos está marcada para a próxima quinta-feira, quando os escoceses recebem os belgas e os poloneses visitam o time de Jorge Jesus.